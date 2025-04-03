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01:12, 3 апреля 2025Россия

В России высказались о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

Карасин: Переговоры РФ и США по черноморской инициативе пока не обсуждаются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Разговоры о новых переговорах России и Соединенных Штатов Америки по возобновлению черноморской инициативы пока не ведутся. Об этом «Известиям» рассказал сенатор Григорий Карасин.

«Мы живем в меняющемся мире, но пока конкретного разговора об этом нет. Но, естественно, жизнь подскажет», — высказался он, отвечая на вопрос газеты о возможности организации новой встречи по этому направлению.

Переговоры России и США состоялись в Эр-Рияде 24 марта. В общей сложности они продлились 12 часов. Российскую сторону представляли сенатор Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее Карасин рассказал, что делегация США на переговорах в Эр-Рияде очень внимательно слушала представителей делегации из России. По его словам, в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали общаться более прямо.

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