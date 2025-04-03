В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

В Петербурге задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

В Санкт-Петербурге задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 16-летнего юноши. Он подошел к подростку на железнодорожной станции Лигово и начал разговор, после чего отвел в туалет, где совершил насильственные действия. Мальчик является инвалидом, его воспитывает бабушка.

Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим и отбывал наказание. Он доставлен в изолятор.

Об изнасиловании юноши стало известно 3 апреля. В полицию обратилась бабушка пострадавшего.