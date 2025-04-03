Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 3 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

В Петербурге задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 16-летнего юноши. Он подошел к подростку на железнодорожной станции Лигово и начал разговор, после чего отвел в туалет, где совершил насильственные действия. Мальчик является инвалидом, его воспитывает бабушка.

Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим и отбывал наказание. Он доставлен в изолятор.

Об изнасиловании юноши стало известно 3 апреля. В полицию обратилась бабушка пострадавшего.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    В России ответили на слова Зеленского о возможном в ближайшие месяцы перемирии

    ЕС обсудил с Казахстаном месторождения редкоземельных металлов

    Российского авиадиспетчера приговорили к пяти годам колонии за отсутствие на рабочем месте

    В «Дикси» отказались возвращать жительнице Подмосковья деньги за рыбу с червями

    Драгоценные металлы резко подешевели

    Стало известно о данном бойцам ВСУ в Курской области запрете

    Сразу три украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

    В России очень деловая и везде опаздывающая лиса попала в фотоловушку

    Американский сенатор рассказал о чувствах Трампа к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше