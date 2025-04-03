В российском городе надругались над 16-летним подростком с инвалидностью

В Петербурге над подростком с инвалидностью надругались в туалете у ж/д станции

В Санкт-Петербурге над 16-летним подростком с инвалидностью надругались в туалете у железнодорожной станции Лигово. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным российского издания, бабушка пострадавшего рассказала полицейским о произошедшем. Горожанка работает охранником и заботится о внуке с особенностями здоровья.

Правоохранители начали розыск извращенца по ориентировке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге 17-летняя девушка с инвалидностью забеременела и пожаловалась на многочисленные изнасилования. Россиянка рассказала, что 35-летний отец ее подружек, к которым она ездила в гости, совершал надругательства над ней в течение полутора лет. Школьница заявила, что муж ее няни также насиловал ее. Пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.