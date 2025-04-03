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07:15, 3 апреля 2025Мир

В США выступили с предупреждением насчет переговоров по Украине

Полковник Дэвис: Продолжение конфликта на Украине невыгодно Западу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине необходимо провести как можно скорее. Об этом заявил экс-полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.

По его словам, продолжение конфликта невыгодно западным странам. Дэвис подчеркнул, что Россия, несмотря на тотальное преимущество на поле боя, готова к мирным переговорам, но только при соблюдении ее условий.

«Даже если вы хотите мира на Украине, но вам не нравятся нынешние условия, у вас есть карта, у вас есть новости, можно легко увидеть, как линия фронта смещается на Запад (…) Сейчас все указывает на то, что нужно срочно заключать мир, потому что потом будет поздно», — предупредил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил Европу и Киев в создании препятствий мирному процессу. Он также отметил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по переговорам, но ее продолжают игнорировать.

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