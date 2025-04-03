В запрете Порошенко посещать США увидели двойные стандарты

Депутат Рады Геращенко высказалась о запрете Порошенко посещать США

В Верховной Раде высказались о запрете экс-президенту Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) посещать США. Комментарии опубликовала в своем Telegram-канале депутат от его партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Спикер [Руслан] Стефанчук советует Порошенко и ЕС "любить Украину в Украине" и блокирует командировки в США. (...) Но почему-то призыв "любить Украину в Украине" не касается самих "слуг" (имеются в виду депутаты от правящей партии «Слуга народа». — прим. «Ленты.ру»)», — заявила парламентарий.

Таким образом, она обвиняет спикера Верховной Рады в обесценивании межпарламентской деятельности оппозиции и непонимании основ парламентской дипломатии.

Ранее Порошенко отказали в визите в США. Он должен был быть спикером по вопросам Украины на международной конференции по безопасности.

Стефанчук, в свою очередь, объяснил отказ Порошенко в выезде несоблюдением сроков подачи заявления.