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11:23, 3 апреля 2025Бывший СССР

В запрете Порошенко посещать США увидели двойные стандарты

Депутат Рады Геращенко высказалась о запрете Порошенко посещать США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Ирина Геращенко

Ирина Геращенко. Фото: Vadim Chuprina / Wikimedia

В Верховной Раде высказались о запрете экс-президенту Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) посещать США. Комментарии опубликовала в своем Telegram-канале депутат от его партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Спикер [Руслан] Стефанчук советует Порошенко и ЕС "любить Украину в Украине" и блокирует командировки в США. (...) Но почему-то призыв "любить Украину в Украине" не касается самих "слуг" (имеются в виду депутаты от правящей партии «Слуга народа». — прим. «Ленты.ру»)», — заявила парламентарий.

Таким образом, она обвиняет спикера Верховной Рады в обесценивании межпарламентской деятельности оппозиции и непонимании основ парламентской дипломатии.

Ранее Порошенко отказали в визите в США. Он должен был быть спикером по вопросам Украины на международной конференции по безопасности.

Стефанчук, в свою очередь, объяснил отказ Порошенко в выезде несоблюдением сроков подачи заявления.

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