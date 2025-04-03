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21:30, 3 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

«РВ»: Российская армия ведет ожесточенные бои у Покровска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Подразделения группировки войск «Центр» ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что российские военные продолжают уничтожение западной техники, а также личного состава и артиллерии ВСУ.

Ранее лейтенант ВС России Ильшат Ахметшин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе населенного пункта Запорожье. Он добавил, что ВСУ использовали военную технику западного производства.

Позднее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ не удалось срезать выступ Вооруженных сил (ВС) России в районе подконтрольного Киеву Красноармейска.

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