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10:40, 3 апреля 2025Мир

Вопрос журналистов поставил Каллас в тупик

Каллас не смогла ответить на вопрос о приехавших на встречу глав МО стран ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, почему на встрече глав министерств обороны (МО) в Польше присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц европейского объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю точное число, вчера видела много европейских министров, и их, честно говоря, не считала. Но у Евросоюза есть разные форматы, я потом еду на встречу в штаб-квартиру НАТО на заседание глав МИД. У нас много всего происходит, и это крайне важно», — попыталась глава евродипломатии ответить на вопрос журналистов о том, какой сигнал ЕС посылает миру, если на соответствующей встрече присутствует меньше половины европейских министров.

1 апреля Каллас заявила, что страны ЕС должны сами решить, готовы ли они направить свои силы на Украину в качестве миротворческого контингента. Кроме того, она призвала усилить давление на Россию посредством санкций.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо отметил, что Каллас стремится начать войну с Россией. По его мнению, антироссийская политика ведет к потенциальному конфликту, а также обходится Евросоюзу в огромные деньги.

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