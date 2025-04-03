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18:06, 3 апреля 2025Силовые структуры

Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

Апелляция подтвердила приговор экс-депутату Горинову за оправдание терроризма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Апелляционный военный суд признал законным второй приговор бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), вынесенный ему за оправдание терроризма в разговоре с сокамерниками. Об этом сообщает РБК.

Защита просила отменить наказание в размере трех лет за два высказывания, заявляя, что слова Горинова не могут расцениваться как оправдание терроризма, так как они не были публичными. Политик лишь выразил личное мнение в беседе с сокамерником Гоняшиным в палате больницы при ИК-3 Владимирской области, указали адвокаты. Также они обратили внимание на то, что в приговоре не содержатся конкретные слова Горинова, в которых бы имелись признаки оправдания терроризма, не прописаны дата и время его высказываний.

Защита отметила, что привлеченный эксперт Елена Новожилова сделала вывод о том, что в словах бывшего депутата нет оправдания терроризма.

11 марта Росфинмониторинг внес Горинова в свой список террористов и экстремистов.

Второй Западный окружной военный суд осенью 2024 года приговорил его к трем годам лишения свободы по второму уголовному делу. Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима. Позже этот срок сократили до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

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