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04:01, 3 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали способы выгодно продать квартиру в 2025 году

Риелтор Дианова назвала период перед Новым годом лучшим для продажи квартиры
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выгоднее всего продавать квартиры перед Новым годом, рассказала «Ленте.ру» риелтор Ирина Дианова. В 2025 году эксперт также рекомендовала обращать большое внимание на качество фотографий в объявлении, освещение, а также следить за информационным пространством.

«Чаще всего "выгодно" — это совокупность цены на недвижимость и скорости продажи. Лучше всего продажи квартир идут перед Новым годом, когда выплачивают премии, 13-е зарплаты, заканчиваются сроки по депозитам. Повышается спрос на недвижимость, а вместе с ним и стоимость. Самые невыгодные месяцы — февраль и начало марта. Вторая волна затухания спроса — июнь, когда люди в основном думают об отпусках», — рассказала риелтор.

Большую роль, по ее словам, играет и информационное пространство: как только возникают волнения вокруг вкладов граждан, слухи о заморозке счетов, волна спроса возобновляется вне зависимости от сезона.

Также Дианова посоветовала внимательно изучить рынок перед продажей квартиры. Она предложила поставить цену чуть выше средней, чтобы оставить возможность торга и быстро найти покупателя.

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«Рынок недвижимости в 2025 году — рынок покупателя. Из двух одинаковых квартир он выберет ту, в которой больше "плюшек". Поэтому важно оценить свои плюсы: планировка, ремонт, мебель и так далее. Важны и качественные фото квартиры: следует провести уборку перед фотосессией, убрать из кадра весь лишний "шум", домашних животных. Лучше фотографировать при дневном свете, а живые комнатные растения и букеты добавят уюта вашему объекту», — поделилась риелтор.

Ранее сообщалось, что, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физлицам. В январе и феврале этого года на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4 и 56,2 процента от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем прошлого года — 49,9 процента.

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