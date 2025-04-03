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12:03, 3 апреля 2025Бывший СССР

Захарова ответила на провокации Киева

Захарова: Россия не поддастся на провокационные удары ВСУ по энергообъектам
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия не поддастся на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам, считая их провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия не подастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую и их кураторов», — заявила дипломат.

По ее словам, когда на Западе поняли, что в украинском конфликте не победить Россию на земле и начали говорить о мире и переговорах, Киев сделал все, чтобы сорвать мирные инициативы от замысла и до реализации.

Ранее Захарова заявила, что европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов на территории Украины, в частности в Одессе и Львове.

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