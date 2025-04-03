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13:12, 3 апреля 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала требования Киева по соблюдению перемирия в Черном море

Захарова: Киев пытается оправдаться за нарушение перемирия в Черном море
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Киев пытается оправдаться за нарушение перемирия в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы расцениваем это как неуклюжую попытку оправдаться за сознательное игнорирование киевским режимом договоренностей об энергоперимирии», — сообщила дипломат.

Захарова также отметила, что прекращение огня в Черном море не является возобновлением «зерновой сделки». По словам дипломата, речь идет о новом соглашении.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не поддастся на удары Вооруженных сил Украины по энергообъектам. Она добавила, что они являются провокацией.

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