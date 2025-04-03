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11:12, 3 апреля 2025Бывший СССР

Захарова заявила о намеренном подрыве мирных инициатив со стороны Киева

Захарова: Украина осознанно подрывает любые мирные инициативы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Власти Украины намеренно подрывают любые мирные инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У Банковой отсутствует политическая воля к миру, там настроены на эскалацию конфликта», — рассказала Захарова.

По ее словам, власти Украины, утратив чувство самосохранения и связь с реальностью, любой ценой пытаются сорвать начавшийся российско-американский диалог, используя террористические методы, нанося удары по энергообъектам России.

Ранее Минобороны заявило о наращивании атак Вооруженных сил Украины на энергообъекты России. Сообщается, что украинские войска несколько раз за сутки ударили по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области.

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