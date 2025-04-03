Захарова заявила о намеренном подрыве мирных инициатив со стороны Киева

Власти Украины намеренно подрывают любые мирные инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».
«У Банковой отсутствует политическая воля к миру, там настроены на эскалацию конфликта», — рассказала Захарова.
По ее словам, власти Украины, утратив чувство самосохранения и связь с реальностью, любой ценой пытаются сорвать начавшийся российско-американский диалог, используя террористические методы, нанося удары по энергообъектам России.
Ранее Минобороны заявило о наращивании атак Вооруженных сил Украины на энергообъекты России. Сообщается, что украинские войска несколько раз за сутки ударили по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области.