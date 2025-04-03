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12:39, 3 апреля 2025Из жизни

Женщина почти четыре дня провела под обломками здания и выжила

В Мьянме женщину спасли из-под обломков спустя 91 час после землетрясения
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Reuters

В Мьянме из-под обломков здания спасли пожилую женщину, которая провела в завалах почти четыре дня. Об этом сообщает Associated Press.

63-летняя женщина оказалась погребена под обломками отеля из-за мощного землетрясения. Она оставалась в таком положении 91 час и выжила. Пожилой женщине повезло: доказано, что вероятность найти выживших резко падает через 72 часа после катастрофы. Ее вытащили спасатели, несколько дней разбиравшие завалы вместе с добровольцами.

Серия разрушительных землетрясений произошла в Мьянме 28 марта. В результате были повреждены дома и дороги, а также другие инфраструктурные объекты. 1 апреля к юго-западу от Мандалая было зафиксировано новое землетрясение магнитудой пять.

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Спасение выживших в катастрофе усугубляется гражданской войной, идущей в стране уже несколько лет. У государства не хватает ресурсов, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Им приходится ночевать под открытым небом без доступа к электричеству и водопроводу.

Несмотря на это, военная хунта Мьянмы не согласилась прекратить огонь для обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим регионам. Боевые действия продолжаются. На месте присутствуют спасательные отряды из других стран — России, Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и несколько государств Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, школьники построили новый дом для женщины, которая потеряла жилье из-за урагана «Хелен». Старшеклассники так вдохновились возможностью помогать людям, что решили поддержать и других жертв этого разрушительного циклона.

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