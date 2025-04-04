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09:13, 4 апреля 2025Из жизни

140-летний мужчина объявил себя старейшим в мире человеком

В Афганистане нашли, предположительно, старейшего человека в мире
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель афганской провинции Хост Акель Назир объявил, что ему 140 лет. Это делает его самым старым человеком в мире, пишет Tolo News.

Назир рассказал, что хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана (1919–1929) и празднование первого Дня независимости Афганистана от Великобритании. Оно произошло 19 августа 1919 года. По словам мужчины, тогда ему было чуть более 30 лет. «Я был во дворце с королем Амануллой Ханом. <...> Все были счастливы и благодарили короля Амануллу Хана за то, что он прогнал британцев», — вспомнил Назир.

Семья, предположительно, старейшего человека в мире насчитывает около 100 человек. Даже у его внуков есть внуки. Родственники Назира намерены подтвердить его статус документами. Проверкой возраста мужчины займется специальная группа. Если они найдут доказательства долголетия мужчины, он будет получать особую медицинскую помощь. Кроме того, его постараются зарегистрировать в мировых книгах рекордов.

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Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет женщиной притворялась ее дочь. Самым старым человеком из когда-либо живших на планете, чьи документы проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что родные пожилой жительницы Бразилии объявили, что она является самым старым человеком в мире. По их словам, Деолире Глисерии Педро да Силве исполнилось 120 лет 10 марта.

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