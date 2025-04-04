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13:45, 4 апреля 2025Россия

Алаудинов сообщил о попытке ВСУ прорвать границу у Белгородской области

Алаудинов: Две недели назад ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Две недели назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — сказал он.

По его словам, на данный момент ситуация под контролем. При этом, отметил Алаудинов, украинские войска постоянно отправляют на эти участки новых солдат, неся страшные потери.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что у Вооруженных сил Украины сейчас недостаточно ресурсов для нового вторжения в Россию. Он также предположил, что украинская армия не сможет достигнуть желаемых результатов в российском приграничье.

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