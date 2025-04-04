Александр Емельяненко выступил с обращением после операции на позвоночнике

Боец Александр Емельяненко заявил, что еще сможет вернуться в спорт

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выступил с обращением после отказа ног.

«Я побеждал, я падал. И вот я здесь. Травма. Кресло. Конец? Некоторые так думают», — заявил спортсмен. При этом он выразил уверенность, что сможет вернуться в спорт и доказать, что он все еще сможет драться на высоком уровне.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.