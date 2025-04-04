Чемпион ОИ оценил поступок ударившего соперника коленом по голове российского лыжника

Устюгов об ударившем соперника по голове лыжнике Филатове: Дать бы ему леща

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил поступок 15-летнего российского спортсмена Георгия Филатова, который ударил соперника ногой по голове во время эстафетной гонки на турнире «Быстрая лыжня». Об этом сообщает «Чемпионат».

Он назвал произошедшее дикостью «Честно говоря, мы обсуждали это с ребятами, и все пришли к мнению, что дать бы Георгию леща, но сделать это должны были сверстники», — заявил Устюгов.

По мнению лыжника, спортсмен получил за свое поведение минимально возможное наказание. «Надеюсь, эта история его чему-то научит», — добавил Устюгов.

Ранее Федерация лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) приняла решение дисквалифицировать Филатова с гонки, в которой произошел инцидент. Кроме того, он отстранен до конца соревновательного сезона-2024/2025.

Во время гонки, прошедшей 16 марта, Филатов споткнулся об упавшего Вадима Курышкина, который отставал на круг. Вставая и расцепляя лыжи, Филатов ударил Курышкина коленом в голову.