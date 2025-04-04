Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Аугсбург
Сегодня
21:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|28-й тур
15:37, 4 апреля 2025Спорт

Чемпион ОИ оценил поступок ударившего соперника коленом по голове российского лыжника

Устюгов об ударившем соперника по голове лыжнике Филатове: Дать бы ему леща
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Устюгов

Сергей Устюгов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил поступок 15-летнего российского спортсмена Георгия Филатова, который ударил соперника ногой по голове во время эстафетной гонки на турнире «Быстрая лыжня». Об этом сообщает «Чемпионат».

Он назвал произошедшее дикостью «Честно говоря, мы обсуждали это с ребятами, и все пришли к мнению, что дать бы Георгию леща, но сделать это должны были сверстники», — заявил Устюгов.

По мнению лыжника, спортсмен получил за свое поведение минимально возможное наказание. «Надеюсь, эта история его чему-то научит», — добавил Устюгов.

Ранее Федерация лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) приняла решение дисквалифицировать Филатова с гонки, в которой произошел инцидент. Кроме того, он отстранен до конца соревновательного сезона-2024/2025.

Во время гонки, прошедшей 16 марта, Филатов споткнулся об упавшего Вадима Курышкина, который отставал на круг. Вставая и расцепляя лыжи, Филатов ударил Курышкина коленом в голову.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Невеста Джеффа Безоса угодила в скандал из-за стакана для кофе за сотни тысяч рублей

    Российские «Медведи» выполнили полеты на Дальнем Востоке

    Россиянка доверилась астрологу и сказочно разбогатела

    Госсекретарь США заявил о недопустимости зависимости Гренландии от Китая

    Первого вышедшего из спячки медведя увидели в камчатском заповеднике

    В Новой Москве поезд сошел с рельсов

    Рекордное число россиян впервые взяли микрозаймы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше