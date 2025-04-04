Фетисов оценил поражение ЦСКА в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

Фетисов о поражении ЦСКА от минского «Динамо» со счетом 0:7: Это катастрофа

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил поражение московского ЦСКА от минского «Динамо» со счетом 0:7 в матче первого раунда Кубка Гагарина. Его слова приводит РИА Новости.

Он счел такой результат катастрофой. «Даже не помню, когда такой счет был в плей-офф. Видимо, что-то происходит в команде. Просто так ничего не бывает», — заявил Фетисов.

Бывший хоккеист добавил, что ЦСКА еще может все исправить. «Конечно, шансы остаются, но психологическое преимущество у минчан», — отметил Фетисов.

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:7 3 апреля. Белорусский клуб ведет в серии со счетом 3-2 и находится в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина.