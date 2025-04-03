ЦСКА проиграл в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

ЦСКА проиграл минскому Динамо в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

Московский ЦСКА на выезде потерпел поражение от минского «Динамо» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 3 апреля, и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Егор Бориков и Роман Горбунов, по шайбе забросили Сэм Энас, Роб Хэмилтон и Андрей Стась.

Минское «Динамо» благодаря победе ведет в серии со счетом 3-2 и оказалось в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина. Шестой матч пройдет 5 апреля в Москве.

Ранее стал известен первый четвертьфиналист Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» со счетом 4-0 в серии обыграл нижегородское «Торпедо». Также в эту стадию вышел московский «Спартак», победивший «Северсталь» (4-1).