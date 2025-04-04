Готовивший теракт против начальника отдела МВД Мелитополя получил 21 год колонии

Суд дал 21 год украинцу Цуркану, готовившему подрыв машины главы ОМВД Мелитополя

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы гражданина Украины Вадима Цуркана за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника МВД в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2022 года Цуркан получил задание от Главного управления разведки Украины на совершение теракта, после чего его отправили на обучение по минно-взрывной подготовке, которое он прошел на военном полигоне Вооруженных сил Украины.

Цуркан в составе гуманитарной колонны прибыл в Мелитополь, где в ноябре 2022 года забрал у подельника компоненты самодельного взрывного устройства, которые спрятал в тайнике. Он также раздобыл пистолет.

В апреле 2023 года ему поручили взорвать автомобиль начальника отделения полиции «Кирилловское» в Мелитополе. Теракт был спланирован на майские праздники. Цуркан собирался изготовить бомбу из имеющихся у него компонентов, а затем установить ее под днищем машины полицейского. Подрыв должен был быть дистанционным, когда жертва сядет в автомобиль.

Преступление было предотвращено, Цуркана задержали 28 апреля 2023 года.

