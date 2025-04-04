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13:51, 4 апреля 2025Силовые структуры

Готовивший теракт против начальника отдела МВД Мелитополя получил 21 год колонии

Суд дал 21 год украинцу Цуркану, готовившему подрыв машины главы ОМВД Мелитополя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы гражданина Украины Вадима Цуркана за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника МВД в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2022 года Цуркан получил задание от Главного управления разведки Украины на совершение теракта, после чего его отправили на обучение по минно-взрывной подготовке, которое он прошел на военном полигоне Вооруженных сил Украины.

Цуркан в составе гуманитарной колонны прибыл в Мелитополь, где в ноябре 2022 года забрал у подельника компоненты самодельного взрывного устройства, которые спрятал в тайнике. Он также раздобыл пистолет.

В апреле 2023 года ему поручили взорвать автомобиль начальника отделения полиции «Кирилловское» в Мелитополе. Теракт был спланирован на майские праздники. Цуркан собирался изготовить бомбу из имеющихся у него компонентов, а затем установить ее под днищем машины полицейского. Подрыв должен был быть дистанционным, когда жертва сядет в автомобиль.

Преступление было предотвращено, Цуркана задержали 28 апреля 2023 года.

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