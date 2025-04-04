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13:33, 4 апреля 2025Спорт

Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА в Кубке Гагарина со счетом 7:0

Лукашенко о разгроме «Динамо» ЦСКА в Кубке Гагарина: Посмотрим что будет завтра
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над московским ЦСКА со счетом 7:0 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит БЕЛТА.

Политик счел разгромный счет атипичным для динамовцев. «Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться назавтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также упрекнул «Динамо» за расслабленность во втором периоде. «Если положено грести двумя веслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой», — отметил Лукашенко.

Игра Кубка Гагарина между динамовцами и армейцами прошла 3 апреля. Шестая встреча противостояния состоится 5 апреля в Москве. В серии со счетом 3-2 впереди минский клуб.

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