Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над ЦСКА в Кубке Гагарина со счетом 7:0

Лукашенко о разгроме «Динамо» ЦСКА в Кубке Гагарина: Посмотрим что будет завтра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над московским ЦСКА со счетом 7:0 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит БЕЛТА.

Политик счел разгромный счет атипичным для динамовцев. «Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться назавтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также упрекнул «Динамо» за расслабленность во втором периоде. «Если положено грести двумя веслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой», — отметил Лукашенко.

Игра Кубка Гагарина между динамовцами и армейцами прошла 3 апреля. Шестая встреча противостояния состоится 5 апреля в Москве. В серии со счетом 3-2 впереди минский клуб.