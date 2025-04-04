Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны России: Группировка войск «Центр» взяла под контроль Успеновку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Речь идет о населенном пункте Успеновка — он перешел под контроль группировки войск «Центр», которая ранее также взяла населенный пункт Запорожье в ДНР.

Вместе с тем в ДНР, согласно заявлению Минобороны, под контроль перешел населенный пункт Розовка. Его установили военнослужащие «Южной» группировки войск.

Днем ранее, 3 апреля, под контроль России перешло Веселое Ясиноватовского района ДНР. До этого сообщалось о контроле над Срибным.