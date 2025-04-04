Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 4 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о предотвращении третьей мировой войны

Депутат Журова: Россия предотвратила начало третьей мировой войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Скорее всего, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что они предотвратили третью мировую войну, и убеждают в этом всех, однако это сделала Россия и президент Владимир Путин, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Трамп просто присоединился к этой остановке, а мы-то с самого начала говорили, что разжигается это, и, кстати, США в этом разжигании играло одну из ключевых ролей. Так что вопрос, что они нас поддержали — это да, а то, что именно они остановили — я бы так не говорила. При этом вы же понимаете, что они в любой момент это могут вернуть обратно. Поэтому я бы чуть-чуть в нашу сторону сделала реверанс», — поделилась депутат.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Fox News сказал, что администрация Трампа смогла предотвратить начало третьей мировой войны и имеет успехи в процессе решения конфликта на Украине.

Журова заявляла, что сообщения о подготовке Европы к ядерной войне — это способ лишний раз запугать население. Парламентарий назвала подобные действия властей европейских стран элементом информационной войны и пропаганды.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    Назван самый популярный у россиян автобренд

    Айфонам предрекли резкое подорожание из-за тарифов Трампа

    В США признали невозможность расколоть союз России и Китая

    Российские бойцы получили «Миражи» для шифрования дронов

    Сотрудник склада налил щелочь в кулер и отравил двух коллег

    В ВСУ рассказали о поставках на фронт сотен тысяч неисправных дронов

    Опубликовано первое фото мальчика из Сочи после нападения разорвавших ему лицо собак

    Украинские мошенники заставили пенсионеров из Петербурга влезть в долги

    Врач предупредил о вреде домоседства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше