Депутат Журова: Россия предотвратила начало третьей мировой войны

Скорее всего, в администрации президента США Дональда Трампа считают, что они предотвратили третью мировую войну, и убеждают в этом всех, однако это сделала Россия и президент Владимир Путин, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Трамп просто присоединился к этой остановке, а мы-то с самого начала говорили, что разжигается это, и, кстати, США в этом разжигании играло одну из ключевых ролей. Так что вопрос, что они нас поддержали — это да, а то, что именно они остановили — я бы так не говорила. При этом вы же понимаете, что они в любой момент это могут вернуть обратно. Поэтому я бы чуть-чуть в нашу сторону сделала реверанс», — поделилась депутат.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Fox News сказал, что администрация Трампа смогла предотвратить начало третьей мировой войны и имеет успехи в процессе решения конфликта на Украине.

Журова заявляла, что сообщения о подготовке Европы к ядерной войне — это способ лишний раз запугать население. Парламентарий назвала подобные действия властей европейских стран элементом информационной войны и пропаганды.

