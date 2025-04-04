Москвичам пообещали облачную погоду

«Метеоновости»: 4 апреля в Москве будет облачная погода с прояснениями

В пятницу, 4 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями. Такую погоду пообещали специалисты портала «Метеоновости».

Воздух прогреется до плюс 7-17 градусов в столице и до плюс 8-13 градусов — в Подмосковье. Будет дуть северо-западный ветер, скорость порывов достигнет 15 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба. При этом воздух будет достаточно влажным.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что конец недели вернет москвичей в март. В субботу, 5-го числа, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустятся почти на 10 градусов.

Ночью в столице воздух остынет до нуля, кое-где ожидаются слабые заморозки. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, прогнозируются кратковременные дожди, местами мокрый снег.