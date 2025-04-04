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17:31, 4 апреля 2025Силовые структуры

На пятерых несовершеннолетних россиян возбудили дела за оправдание терроризма

В КБР в отношении несовершеннолетних возбудили дела за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в отношении пятерых несовершеннолетних возбудили дела за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждены уголовные дела по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год подозреваемые независимо друг от друга в одном из мессенджеров создали каналы, в которых размещали публикации с призывами к совершению террористических действий. Также они оправдывали и пропагандировали идеологию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.

Их действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Задержаны пять несовершеннолетних, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом.

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