Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:27, 4 апреля 2025Из жизни

Нападение диких индеек на почтальона попало на видео

В США дикие индейки напали на почтальона и попали на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Хайаннис, США, почтальону пришлось отбиваться от диких индеек, чтобы доставить посылки. Об этом сообщает WHDH.

Уэйн Уайт развозил почту, как вдруг на него напали три птицы. Мужчина рассказал, что обычно сталкивается с собаками и оленями, но в этот раз его противником стали птицы. Нападение индеек на Уайта попало на видео.

Каждый раз, когда Уайт шел от фургона к дому и обратно, птицы преследовали его. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как он отбивался от них коробкой. Закончив работу, мужчина наконец смог уехать.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Уайт признался, что после этого инцидента стал получать множество шутливых сообщений о конфликте с индейками. «Я не могу представить, каким будет День благодарения в этом году», — пожаловался он.

Ранее сообщалось, что королевская почтовая служба Великобритании перестала обслуживать семью Хамфрис из-за их кусачего кота. Теперь они должны забирать все посылки в местном почтовом отделении.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики женщины на борту

    Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

    Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

    В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

    Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

    Амурские охотники стали сознательнее и помогли увеличить популяцию косуль

    В Раде рассказали об оторванности властей Украины от реальности

    Трамп пообещал не менять свою экономическую политику никогда

    Немецкие кондитеры увидели угрозу в пошлинах Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше