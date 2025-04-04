Нападение диких индеек на почтальона попало на видео

В США дикие индейки напали на почтальона и попали на видео

В городе Хайаннис, США, почтальону пришлось отбиваться от диких индеек, чтобы доставить посылки. Об этом сообщает WHDH.

Уэйн Уайт развозил почту, как вдруг на него напали три птицы. Мужчина рассказал, что обычно сталкивается с собаками и оленями, но в этот раз его противником стали птицы. Нападение индеек на Уайта попало на видео.

Каждый раз, когда Уайт шел от фургона к дому и обратно, птицы преследовали его. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как он отбивался от них коробкой. Закончив работу, мужчина наконец смог уехать.

Уайт признался, что после этого инцидента стал получать множество шутливых сообщений о конфликте с индейками. «Я не могу представить, каким будет День благодарения в этом году», — пожаловался он.

Ранее сообщалось, что королевская почтовая служба Великобритании перестала обслуживать семью Хамфрис из-за их кусачего кота. Теперь они должны забирать все посылки в местном почтовом отделении.

