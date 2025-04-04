Найдено подтверждение библейского сражения у Армагеддона

Daily Mail: Подтверждено присутствие египтян у холма Мегиддо в VII веке до н.э.

Археологи нашли подтверждение известного библейского события — смерти царя Иудеи Иосии в битве с египтянами. Раскопки в районе холма Мегиддо (на греческом — Армагеддон) в Израиле показали: в конце VII века до нашей эры здесь действительно находились египетские войска. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые обнаружили остатки крупного сооружения, в котором находились керамические сосуды, привезенные из Древнего Египта, а также несколько амфор восточногреческого происхождения. Подобных находок ранее в этом районе не фиксировали.

По мнению археологов, такие сосуды могли принадлежать служившим в египетской армии греческим наемникам — об этом упоминают древние источники, в том числе и историк Геродот. Эти данные совпадают с библейским описанием битвы Иосии, царя Иудеи, с фараоном Нехо II в 609 году до нашей эры.

Почему именно в Мегиддо произошла эта битва — пока остается загадкой. Возможно, Иосия попытался остановить египетскую армию, двигавшуюся на север в сторону Сирии, либо он не выполнил обязательства перед Египтом как вассал.

Находки могут объяснить, почему Армагеддон стал символом решающего сражения в христианской традиции. Вероятно, именно трагическая гибель царя Иосии, религиозного реформатора и потомка Давида, в этом месте сделала его символом последней битвы добра и зла, описанной в Откровении Иоанна Богослова. Теперь ученые считают, что за этим образом стоит не только религиозный смысл, но и вполне конкретные исторические события.

В апреле археологи нашли доказательства другого библейского сюжета — распятия Иисуса Христа. Ученые обнаружили мраморное захоронение на территории храма Гроба Господня, где, предположительно, может быть захоронен Иисус.