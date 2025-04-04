Немецкие кондитеры увидели угрозу в пошлинах Трампа

BDSI: Пошлины Трампа нанесут ущерб кондитерской промышленности Германии

Импортные пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, нанесут ущерб кондитерам ФРГ. Такую угрозу увидели в Федеральном объединении немецкой кондитерской промышленности (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie, BDSI), сообщает ТАСС.

По мнению представителей отрасли, в первую очередь пострадают компании, которые поставляют свою продукцию в США, но опасения у них вызывают и ответные меры, включая пошлины на сельскохозяйственное сырье, которые готовят в ЕС.

«Протекционистские меры с обеих сторон Атлантики ставят под угрозу экспорт, рабочие места и многолетние инвестиции компаний на соответствующих рынках», — пояснил гендиректор промышленного союза Карстен Бернот.

Трамп установил импортные пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, но для некоторых государства пошлины составили до 30-55 процентов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация, складывающаяся после введения представляемой им администрацией пошлин в отношении товаров из почти всех стран мира, должна привести к перезагрузке мирового торгового порядка. Тем временем уровень глобального фондового индекса MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index) упал 3 апреля на 5,52 процента, а 4 апреля еще на 3,78 процента. Американские индексы пережили худший с 2020 года день и падение продолжается.