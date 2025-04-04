Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 83 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Уровень положительной оценки гражданами работы Владимира Путина на посту президента России за неделю вырос на один процентный пункт и составил 83 процента. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о работе главы государства высказались семь процентов россиян, еще 10 процентов не определились. Кроме того, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 82 процента респондентов. Не доверяют президенту девять процентов опрошенных, столько же — не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 28 по 30 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Путина говорят о его поддержке населением. По словам пресс-секретаря главы государства, такая оценка работы президента связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют население страны.