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17:33, 4 апреля 2025Силовые структуры

После расправы над 14-летней школьницей возбудили дело

СК: Зарезавший 14-летнюю школьницу в Ульяновской области передвигал вещи в доме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестные перерезали горло российскому подростку и бросили в погреб

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после расправы над 14-летней школьницей в Ульяновской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 («Разбой») УК РФ и по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, подростка с перерезанным горлом обнаружили утром 4 апреля, при этом злоумышленник передвигал вещи в доме. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия и занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Подозреваемых разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что преступление произошло в селе Тумкино. Мать пострадавшей не ночевала дома, школьница должна была остаться одна. Утром женщина звонила дочери, но та не ответила, тогда она позвонила живущей в доме напротив тетке и попросила проверить девочку. Когда женщина зашла в дом, то увидела повсюду кровь, а несколько капель она обнаружила на пути к погребу. Открыв дверь, она увидела на полу девочку.

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