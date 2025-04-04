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12:37, 4 апреля 2025Силовые структуры

Неизвестные перерезали горло российскому подростку и бросили в погреб

В Ульяновской области неизвестные перерезали горло 14-летней школьнице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ульяновской области неизвестные перерезали горло 14-летней школьнице и бросили ее в погреб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, преступление произошло в селе Тумкино. Мать пострадавшей не ночевала дома, школьница должна была остаться одна. Утром женщина звонила дочери, но та не ответила, тогда она позвонила живущей в доме напротив тетке и попросила проверить девочку. Когда женщина зашла в дом, то увидела повсюду кровь, а несколько капель она обнаружила на пути к погребу. Открыв дверь, она увидела на полу девочку.

Сейчас полицейские выясняют подозреваемых и с какой целью они проникли в дом. Силовики рассматривают версию о том, что потерпевшая могла пригласить в гости кого-то из друзей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии осудили мужчину, расправившегося и спрятавшего в морозилке свою бабушку.

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