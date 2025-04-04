Пырнувших ножом и пытавшихся поджечь россиянина подростков отпустили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест 3 подростков, поджегших мужчину во Владивостоке

Начало событий в новости Трое подростков подожгли и пырнули ножом россиянина на улице

Суд отправил под домашний арест трех подростков, которые с ножом напали на мужчину во Владивостоке и попытались его поджечь. Об этом сообщает Baza.

Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Нападение на мужчину с попыткой поджога произошло вечером 29 марта в районе торгового центра «Самоцвет» на улице Адмирала Юмашева. Трое подростков повалили потерпевшего на землю, избили, облили горючей жидкостью и несколько раз пырнули ножом.

Вскоре полиция задержала злоумышленников — ими оказались трое местных юношей в возрасте от 16 до 17 лет. Против них возбудили дело.

Раненого мужчину, лежащего на земле, заметил охранник рынка. Он вызвал скорую и полицию.

