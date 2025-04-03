Трое подростков подожгли и пырнули ножом россиянина на улице

Во Владивостоке задержали троих подростков, которые подожгли и пырнули ножом 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Двоим фигурантам 16 лет, а третьему — 17. В их отношении возбуждено уголовное дело.
По данным канала, подростки напали на мужчину на улице Адмирала Юмашева накануне. Они окружили пострадавшего, избили его, облили некой жидкостью, подожгли и несколько раз вонзили нож в спину. Происходящее увидел охранник, расположенного рядом рынка. Он вызвал скорую помощь и обратился к правоохранителям. Потерпевшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что охранник рассказал правоохранителям, что увидел лежащего на земле раненого мужчину, когда смотрел записи с камеры видеонаблюдения.