Трое подростков подожгли и пырнули ножом россиянина на улице

Во Владивостоке задержали 3 подростков, поджегших и пырнувших ножом мужчину

Во Владивостоке задержали троих подростков, которые подожгли и пырнули ножом 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Двоим фигурантам 16 лет, а третьему — 17. В их отношении возбуждено уголовное дело.

По данным канала, подростки напали на мужчину на улице Адмирала Юмашева накануне. Они окружили пострадавшего, избили его, облили некой жидкостью, подожгли и несколько раз вонзили нож в спину. Происходящее увидел охранник, расположенного рядом рынка. Он вызвал скорую помощь и обратился к правоохранителям. Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что охранник рассказал правоохранителям, что увидел лежащего на земле раненого мужчину, когда смотрел записи с камеры видеонаблюдения.