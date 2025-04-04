Россия передаст Кубе «Москвичи» для создания таксопарка

Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для создания таксопарка в Гаване, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.
По его словам, в ближайшей перспективе в Гаване будет реализован «проект по организации таксопарка», для чего Россия намерена передать Гаване 50 «Москвичей».
«Необходимые решения по финансированию проекта уже приняты», — сообщил Чернышенко.
Ранее Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Гавану российской делегации во главе с Чернышенко. Оно было приурочено к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя государствами.