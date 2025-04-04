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07:01, 4 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали лучшее время для покупки недвижимости в 2025 году

Риелтор Борсуков: Снижения цен на квартиры в 2025 году не будет
Юлия Сычева

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Снижение цен на квартиры в 2025 году происходить не будет, поэтому планировать покупку недвижимости лучше начинать уже сейчас, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт предположил, что при снижении ключевой ставки Центробанка в России на вторичном рынке квартир произойдет плавный рост цен на 30–40 процентов. Что касается новостроек, то потенциала к их подорожанию нет, если застройщики не попытаются поднять стоимость недвижимости искусственно, считает Барсуков.

Несмотря на это, аналитик посоветовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости. По мнению эксперта, деньги на покупку квартиры лучше переложить на накопительный счет. Их можно будет снять сразу, как только появится подходящий вариант.

«Приступать к подбору объекта недвижимости можно не торопясь. И если объект недвижимости будет, тот, который вы хотите купить, то, наверное, есть смысл его уже сейчас покупать», — посоветовал Барсуков.

Ранее сообщалось, что, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физлицам. В январе и феврале этого года на отклоненные заявки на новую ипотеку пришлось 55,4 и 56,2 процента от их общего числа, что гораздо выше по сравнению с декабрем прошлого года — 49,9 процента.

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