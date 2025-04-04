Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 4 апреля 2025Мир

Рубио призвал Европу разработать конкретные предложения по Украине

Рубио: Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / Globallookpress.com

Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа», — написал он.

По словам американского госсекретаря, европейским странам необходимо меньше говорить и больше действовать.

Ранее Рубио заявил, что гипотетическое наступление России, которое якобы готовится Москвой, будет говорить о ее нежелании мира. Он отметил, что продолжение боевых действий между Россией и Украиной является данностью, которая учитывается на переговорах.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ходят слухи о подготовке России к масштабному наступлению. Когда оно может начаться и как на это отреагируют США?

    Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

    В Совфеде назвали мракобесами авторов учебника семьеведения

    Рубио призвал Европу разработать конкретные предложения по Украине

    Зеленский раскрыл подробности переговоров о размещении европейского контингента на Украине

    Ольга Серябкина снялась в бюстгальтере и мини-юбке

    Эминем стал дедушкой

    Популярная телеведущая во второй раз победила рак

    Глава Минфина США назвал сроки подписания ресурсной сделки с Украиной

    Пара россиян похитила 15-летнюю школьницу после избиения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше