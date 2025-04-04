Рубио призвал Европу разработать конкретные предложения по Украине

Рубио: Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям для Украины

Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа», — написал он.

По словам американского госсекретаря, европейским странам необходимо меньше говорить и больше действовать.

Ранее Рубио заявил, что гипотетическое наступление России, которое якобы готовится Москвой, будет говорить о ее нежелании мира. Он отметил, что продолжение боевых действий между Россией и Украиной является данностью, которая учитывается на переговорах.