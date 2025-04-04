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18:36, 4 апреля 2025Силовые структуры

Сбившему детей на пешеходном переходе россиянину вынесли приговор

В Москве осудили водителя, сбившего детей на пешеходном переходе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Телеграм-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве осудили водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 16 сентября 2024 года на улице Планерная. 20-летний водитель автомобиля каршеринга отвлекся на телефон, проехал на красный свет и на пешеходном переходе сбил двоих детей.

11-летний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, а 12-летней девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновника аварии к четырем годам колонии общего режима и на 2,5 года запретил управлять автотранспортом.

Ранее сообщалось, что российского стритрейсера арестовали за пьяное ДТП с пострадавшими.

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