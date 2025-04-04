Стало известно о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

WSJ: Администрация Трампа планирует лишить университет Брауна финансирования

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится лишить частный университет Брауна финансирования более чем на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация Трампа усилила свою кампанию против американских университетов, готовясь отозвать 510 миллионов долларов федеральных грантов из университета Брауна», — сказано в статье.

Как уточняется, администрация Трампа замораживает гранты нацинститутов здравоохранения, выделяемые Брауну, пока расследует действия университета по борьбе с антисемитизмом и его политику в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Университет Брауна стал пятым вузом Лиги плюща, который столкнулся с потенциальной потерей федерального финансирования.

Ранее стало известно, что Университету Пенсильвании приостановили финансирование из-за пловчихи-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Администрация Трампа лишила образовательное учреждение федерального финансирования на сумму около 175 миллионов долларов.

Также в начале марта Трамп заявил, что федеральное финансирование учебных заведений, где проходят незаконные протесты, будет прекращено.

