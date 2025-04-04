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17:31, 4 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о жестокости женщин-операторов дронов в ВСУ

Эксперт Кондратьев: Женщины-операторы дронов в ВСУ отличаются жестокостью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Женщины-операторы дронов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отличаются особой жестокостью. Об этом рассказал в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Так он прокомментировал информацию о том, что в Силах беспилотных систем ВСУ собираются создать женское подразделение операторов дронов «Гарпии».

«В рядах ВСУ в зоне СВО часто встречаются женщины-операторы БПЛА, и зачастую те, которые там встречаются, отличаются повышенной жестокостью», — указал Кондратьев, сравнив их с женщинами-снайперами, которые в последние десятилетия принимали участие в различных конфликтах.

«Женщины-операторы беспилотников ВСУ как женщины-снайперы. Были случаи, что они добивали раненых, просто уничтожали их», — добавил Кондратьев.

Ранее командование сил беспилотных систем ВСУ объявило о создании женского подразделения БПЛА «Гарпии». Женщинам предлагается подготовка, денежное обеспечение и социальные гарантии, а также возможность перевода в подразделение действующих военнослужащих.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин ранее также заявлял, что появление женщин-штурмовиков в ВСУ обусловлено нехваткой личного состава у украинских войск. Специалист также указал на значительные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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