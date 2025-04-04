В Башкирии ребенок проглотил 26 магнитов, ему потребовалась срочная операция

Свыше 20 инородных тел извлекли из двухлетнего россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Подозрительный симптом — кашель — заметили родители. Они вызвали сыну бригаду скорой помощи, рентгенологическое исследование показало, что мальчик наглотался магнитных шариков.

Всего из организма ребенка извлекли 26 магнитов. Сейчас мальчик идет на поправку.

Ранее аналогичный случай произошел в Московской области, где в отделение больницы поступил ребенок, проглотивший 131 инородное тело. Помимо магнитов, врачи обнаружили в его желудочно-кишечном тракте батарейку.