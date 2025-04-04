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12:45, 4 апреля 2025Россия

Свыше 20 инородных тел извлекли из двухлетнего россиянина

В Башкирии ребенок проглотил 26 магнитов, ему потребовалась срочная операция
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Свыше 20 инородных тел извлекли из двухлетнего россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Подозрительный симптом — кашель — заметили родители. Они вызвали сыну бригаду скорой помощи, рентгенологическое исследование показало, что мальчик наглотался магнитных шариков.

Всего из организма ребенка извлекли 26 магнитов. Сейчас мальчик идет на поправку.

Ранее аналогичный случай произошел в Московской области, где в отделение больницы поступил ребенок, проглотивший 131 инородное тело. Помимо магнитов, врачи обнаружили в его желудочно-кишечном тракте батарейку.

ЖЗЛ
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