Топ-менеджеров российской IT-компании арестовали за покровительство наркошопу

Суд арестовал учредителя IT-компании «Аеза групп» Пензева по делу о наркотиках

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца учредителя петербургской IT-компании «Аеза Групп» Арсения Пензева, проходящего по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение в пособничестве участию в преступном сообществе и в покушении на сбыт запрещенных веществ. По этому же делу взяты под стражу и отправлены в СИЗО гендиректор компании Юрий Бозоян и еще четверо фигурантов: Максим Орел, Татьяна Зубова, Георгий Лаврухин, Владимир Гаста.

В 2023 году топ-менеджеры IT-компании стали обеспечивать работу наркошопа и защищать от DDoS-атак. Расходы на аренду офиса, технику и оборудование партнеры взяли на себя, а деньги от BlackSprut они получали через криптокошельки.

В 2025 году закладчик продал мефедрон московским полицейским под прикрытием, тогда наркобизнесменов накрыли. По статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ фигурантам грозит до 20 лет колонии.

Сотрудники Следственного комитета России совместно с тридцатью сотрудниками МВД по Санкт-Петербургу провели обыски в офисе IT-компании на Зольной улице.