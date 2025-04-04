Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:00, 4 апреля 2025Культура

В Госдуме назвали имя величайшего режиссера планеты

Депутат Бурляев назвал Тарковского величайшим режиссером планеты
Ольга Коровина
Андрей Тарковский

Андрей Тарковский. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев назвал Андрея Тарковского величайшим режиссером планеты. Его комментарий приводит «Ридус».

«Он был подарен нам Богом. И мы должны увековечивать его память», — заявил Бурляев, сыгравший в картинах «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Депутат подчеркнул, что Тарковский — гений, который стоит на одном уровне с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Сергеем Рахманиновым, Иоганном Гете и Уильямом Шекспиром.

В марте Бурляев прокомментировал заявление режиссера Сарика Андреасяна о ненависти к фильмам Андрея Тарковского. «Эпатажный, хамский выпад — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — отметил депутат.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики женщины на борту

    Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

    Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

    В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

    Гендиректора российской компании «Благо Инвест» задержали по делу о мошенничестве

    Амурские охотники стали сознательнее и помогли увеличить популяцию косуль

    В Раде рассказали об оторванности властей Украины от реальности

    Трамп пообещал не менять свою экономическую политику никогда

    Немецкие кондитеры увидели угрозу в пошлинах Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше