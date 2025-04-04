В Госдуме поддержали поправки об освобождении от срочной службы некоторых россиян

В Госдуме поддержали поправки об освобождении от срочной службы добровольцев

В Госдуме поддержали поправки об освобождении от срочной службы добровольцев, которые более шести месяцев участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поправку внесли ко второму чтению законопроекта, изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно проекту, от призыва на срочную службу будут освобождать граждан, которые находились в добровольческих формированиях Минобороны России, а также не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей.

Глава государства обратил внимание на необходимость предоставить выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профобразования, возможности прохождения военной службы по призыву с сохранением и развитием их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем.