Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:40, 4 апреля 2025Экономика

В Госдуме захотели ограничить экспорт мяса

В Госдуме захотели ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

Также предлагается ввести квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса.

«Ввести своего рода шашлычное эмбарго», — так парламентарий охарактеризовал инициативу.

Уточняется, что ввести ограничения предлагается до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации.

Ранее стало известно, что в прошлом году потребление мяса в России вышло на пиковый показатель в 83 килограмма на человека.

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву. В трех столичных аэропортах введены ограничения в целях безопасности

    Депутат Рады предрек Украине новый удар со стороны США

    Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией

    Тигр съел фермера

    Раскрыт необычный способ определить сексуальную совместимость с партнером

    В московских аэропортах сняли ограничения на работу

    Трамп назвал Маска отличным парнем

    Укрывавший террористку Трепову вышел на свободу

    В Госдуме захотели ограничить экспорт мяса

    Стало известно о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше