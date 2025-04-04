В Госдуме захотели ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

Также предлагается ввести квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса.

«Ввести своего рода шашлычное эмбарго», — так парламентарий охарактеризовал инициативу.

Уточняется, что ввести ограничения предлагается до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации.

Ранее стало известно, что в прошлом году потребление мяса в России вышло на пиковый показатель в 83 килограмма на человека.