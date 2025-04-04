В сети появилось интимное видео с участием Елизаветы Боярской

Актриса Елизавета Боярская снялась в интимной сцене полностью обнаженной

Актриса и дочь народного артиста РСФСР Михаила Боярского Елизавета снялась в откровенной постельной сцене. Видеофрагмент эпизода появился в Telegram-канале «Только никому...».

Боярская сыграла главную роль в сериале «Опасная близость» от стриминг-сервиса Start. Многие обратили внимание на очень откровенную сцену секса в одной из серий проекта. Авторы канала отметили, что для Елизаветы подобные смелые роли раньше были несвойственны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил звезду «Мушкетеров» Михаила Боярского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».