Василий Березуцкий обвинил судей и покинул пресс-конференцию за 15 секунд

Березуцкий обвинил судей после матча «Сабаха» и покинул пресс-конференцию

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Василий Березуцкий после первого полуфинального матча Кубка страны с «Нефтчи» провел на пресс-конференции 15 секунд. Об этом сообщает РБК Спорт.

Он обвинил судей в предвзятости и похвалил свою команду. «Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе по игре у меня все, мне больше нечего сказать. Спасибо», — заявил Березуцкий и покинул зал.

«Сабах» одержал выездную победу над «Нефтчи» со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 23 апреля на поле команды Березуцкого.

В ноябре 2024-го Березуцкий подписал контракт с «Сабахом» на 2,5 года. Россиянин сменил на посту главного тренера отправленного в отставку хорвата Крунослава Рендуловича.