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11:34, 4 апреля 2025Забота о себе

Врач предупредил о вреде домоседства

Терапевт Ашрафи: Долгое пребывание в помещении может нарушить циркадные ритмы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чрезмерно долгое пребывание в помещении может негативно сказаться на здоровье человека, предупредил терапевт Бабак Ашрафи. О вреде домоседства он рассказал изданию Metro.

По словам Ашрафи, если проводить слишком много времени в помещении, особенно без естественного освещения, можно столкнуться с нарушением циркадных ритмов, что приведет к плохому сну и низкому уровню энергии. Кроме того, продолжил врач, не выходящие из дома люди с большей вероятностью будут испытывать дефицит витамина D. Это, в свою очередь, может привести к ослаблению иммунитета, плохому настроению и проблемам со здоровьем костей.

Чтобы избежать таких последствий, терапевт порекомендовал выходить хотя бы на десятиминутную прогулку, например, во время обеденного перерыва.

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