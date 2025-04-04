Врач предупредил о вреде домоседства

Терапевт Ашрафи: Долгое пребывание в помещении может нарушить циркадные ритмы

Чрезмерно долгое пребывание в помещении может негативно сказаться на здоровье человека, предупредил терапевт Бабак Ашрафи. О вреде домоседства он рассказал изданию Metro.

По словам Ашрафи, если проводить слишком много времени в помещении, особенно без естественного освещения, можно столкнуться с нарушением циркадных ритмов, что приведет к плохому сну и низкому уровню энергии. Кроме того, продолжил врач, не выходящие из дома люди с большей вероятностью будут испытывать дефицит витамина D. Это, в свою очередь, может привести к ослаблению иммунитета, плохому настроению и проблемам со здоровьем костей.

Чтобы избежать таких последствий, терапевт порекомендовал выходить хотя бы на десятиминутную прогулку, например, во время обеденного перерыва.

Ранее терапевт, аллерголог и иммунолог Эми Шах предупредила, что лекарственные средства с димедролом способны спровоцировать деменцию. Она уточнила, что такой побочный эффект возможен при длительном бесконтрольном приеме подобных препаратов.