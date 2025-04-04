ВСУ пытались атаковать Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: Силы ПВО сбили семь беспилотников над регионом

В ночь на пятницу, 4 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Калужской области семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА — в Дзержинском и Малоярославецком районах», — сообщил губернатор.

По его информации, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений в российском регионе не зафиксировали.

Ночью 4 апреля силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли авиарейсы, ограничения приняли «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Также сообщалось об атаке беспилотников Тульскую и Липецкую области.