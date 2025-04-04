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18:18, 4 апреля 2025Силовые структуры

Житель ЛНР собирал данные о складах Росгвардии для Украины и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя ЛНР за сбор данных о складах Росгвардии в пользу Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который собирал данные о складах Росгвардии в пользу украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина собирал сведения о размещении складов Росгвардии и передавал их представителю иностранной разведки. Эти данные могли быть использованы Украиной для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли экстремистскую деятельность жителя Ярославля, который призывал к преступлениям против представителей одной из политических партий в России и насильственной смене власти в стране.

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