Белорусская биатлонистка возмутилась отсутствием призовых и получила ответ

Биатлонистка Смольская возмутилась отсутствием призовых и получила ответ от СБР

Белорусская биатлонистка Динара Смольская возмутилась отсутствием призовых за участие в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2024/2025. Об этом она написала в Telegram-канале.

Смольская обратилась к Союзу биатлонистов России (СБР). «Как так? Сегодня ребята и девчонки бегали за бесплатно! Ни рубля призовых денег, очень жаль», — заявила спортсменка.

Позднее белоруска получила ответ от исполнительного директора СБР Александра Пака. В разговоре с «Чемпионатом» он опроверг информацию об отсутствии выплат. «Положение со всеми правилами проведения соревнований, в том числе и о том, какие будут призовые, было озвучено на собрании команд. Почему тренеры не довели эту информацию до спортсменов, я сказать не могу», — отметил функционер.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022-го.

